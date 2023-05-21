Şanlıurfa´da akraba iki aile arasında arazi kavgası: 7 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede iki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İki aile fertleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede önlem alan jandarma, kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-05-21 19:31:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.