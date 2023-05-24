Tartıştığı yeni evlendiği kocasını öldürdü

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da yeni evli oldukları öğrenilen çift arasında çıkan tartışmada Fatma Demircan (23) eşi Yasin Demircan´ı (23) tabancayla öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin -Fatma Demircan çifti evde bulundukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatma Demircan, evde bulunan tabancayla eşi Yasin Demircan'a ateş açıp, kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yasin Demircan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Demircan'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, Fatma Demircan ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-05-24 17:02:27



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