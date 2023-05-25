Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 4 ay önce evlendiği eşi Yasin Demircan'ı (23) tabanca ile öldüren Fatma Demircan (23), tutuklandı.
Olay, 23 Mayıs'ta Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin-Fatma Demircan çifti, iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fatma Demircan, evdeki tabanca ile eşini vurdu. Sağlık ekipleri, Yasin Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Fatma Demircan ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Çiftin sosyal medyadan tanışıp, 4 ay önce evlendikleri ancak sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatma Demircan ise tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-05-25 13:32:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.