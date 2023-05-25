Lise öğrencisi, başına parke taşı ile vurularak yaralandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde okula giderken kimliği belirsiz kişilerin önünü keserek başına parke taşıyla vurduğu lise öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin (17) yaralandı. Eğin hastanede tedaviye alınırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre lise son sınıf öğrencisi Seyithan Mahmut Eğin, okula gittiği sırada kimliği öğrenilmeyen kişi veya kişilerce önü kesilerek, saldırıya uğradı. Başına parke taşıyla vurularak yaralanan Eğin, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eğin´in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-05-25 13:55:10



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