Akçakale'deki sınır kapısından günde 50 Suriyeli, ülkelerine dönüyor

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü sürüyor. İl Göç İdaresi'ne başvurup, sınır kapısında geçen Suriyelilerin günlük sayısı 30 ile 50 arasında değişiyor
Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınan ve çoğunluğu Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler, 'Gönüllü Geri Dönüş' projesi kapsamında Akçakale Sınır Kapısı'nda işlem yaptırıp, Suriye'ye geçiyor. İl Göç İdaresi'ne başvurup, ardından sınır kapısında geçen Suriyelilerin günlük sayısı ise 30 ile 50 arasında değişiyor. Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler, özellikle Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine yerleşiyor. Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri, şu ana kadar 554 bin 609 Suriyelinin 'Gönüllü Geri Dönüş' projesi ile ülkesine döndüğünü belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2023-05-26 15:45:03
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