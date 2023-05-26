Bakan Bozdağ: HDP'ye verdiği sözü mü yoksa imzaladığı protokol mü yalan (2)



MAZBATASINI ALDI

Şanlıurfa'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde milletvekili seçilen, aralarında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bulunduğu AK Partili 8 milletvekili, mazbatalarını aldı. Mazbatasını alan Bozdağ, daha sonra yapımı devam eden şehir hastanesinde incelemede bulundu. 1710 yatak kapasiteli hastanedeki çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanacağını kaydeden Bozdağ şunları söyledi:

"Şanlıurfa'mızda da şehir hastaneleri konsepti içerisinde 1710 yataklı hastanemiz, inşallah 2024'te faaliyete geçecek. Tabii bu yatak sayısı 1710 ama ihtiyaç halinde bunu iki katına çıkarma imkanı da bu konsept içerisinde bulunmaktadır. Hastanede 983 tek kişilik oda var. 547 yoğun bakım odası var. 57 tane ameliyathane var. Toplamda 1710 yatak kapasiteli olduğunu görüyoruz. Tabii şehir hastaneleri yeni hastane konseptinde biliyorsunuz. Tek kişilik odalar içerisinde tuvalet var, televizyonu var, buzdolabı var. Refakatçı için koltuğu ve kalacağı yeri de var. Adeta VIP standardında tek kişilik odalar yapıldığını hepimiz biliyoruz."

'ŞİFA DAĞITAN MERKEZ OLACAK'

Bakan Bozdağ açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah hastalarımız gittikleri her yerde şifa bulurlar. Burası da şifa dağıtan önemli merkezlerden birisi olacaktır. Bir yandan tedavi için Ankara'ya, başka yerlere gitme devri de önemli ölçüde azalacaktır. Bu da ayrı bir Şanlıurfa'mız için hayırlı ve yararlı bir sonuç olacak. Daha önce tedavisi yapılmayan hastalıkların da burada tedavilerinin yapılma imkanı oluşacak. Bu da ayrı bir gelişmedir Şanlıurfa'mız için. Tabii burası ayrıca da bir ekmek kapısı olacaktır. Zira böylesi devasa bir şehir hastanesinin Şanlıurfa'da faaliyete geçmiş olması, bir yandan hastalarımızın tedavisi, şifa bulması, sıhhate kavuşması öte yandan da pek çok sağlık personeli ve yardımcı çalışanın iş ve ekmek sahibi olması anlamına gelir. Bu açıdan da hayırlı bir hizmettir. O yüzden tekrar Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun diliyorum. 2024´te burayı kısmet olursa birlikte açmayı Rabbim nasip eder diye dua ediyorum. Bütün hasta kardeşlerimize de ayrı ayrı şifalar diliyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2023-05-26 19:18:03



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