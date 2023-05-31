Durdurulan motosikletteki heybede 12 kilo esrar ele geçirildi

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, uygulamada motosikletteki aramada, heybe içinde 12 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmada, kent girişinde şüpheli bir motosikleti durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, heybe içinde 12 kilo 50 gram esrar ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı, uyuşturucuya el konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-05-31 13:34:30



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