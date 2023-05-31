Şanlıurfa'da, ebe hemşireye hakaret eden doktor ve hemşire eşi açığa alındı



ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, aile sağlık merkezinde çalışan ebe hemşire Tülay B.'ye hakaret ettiği öne sürülen aile hekimi İhsan Ö. ve hemşire eşi Aysel Ö.'nün sözleşmeleri 2 ay süreyle askıya alındı, haklarında adli soruşturma başlatıldı. Tülay B.'nin, ifadesinde 'Gittiniz tecavüzcülere oy verdiniz, inşallah sana da tecavüz ederler. Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız' sözleriyle hakarete uğradığını söylediği öğrenildi.

Olay, Eyyübiye 15 Nolu Aile Sağlık Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, aile sağlığı merkezinde görev yapan ebe hemşire Tülay B. ile aynı merkezde görevli aile hekimi İhsan Ö. ve hemşire eşi Aysel Ö. arasında farklı partiye oy verdikleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında, hemşire Tülay B.'nin üzerine yürüyen aile hekimi İhsan Ö., hakarette bulundu. Tartışma sırasında Aysel Ö. de Tülay B.'ye hakaret etti.

Tülay B.'nin şikayeti üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nce başlatılan idari soruşturma kapsamında aile hekimi İhsan Ö. ile eşi Aysel Ö.'nün sözleşmeleri 2 ay süreyle askıya alındı. Doktor ve hemşire eşi hakkında adli soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Öte yandan Tülay B.'nin ifadesinde, İhsan Ö.'nün kendisine 'Sen benim adımı ağzına alamasın, terbiyesiz, sana gününü göstereceğim' dediğini söylediği öğrenildi. Tülay B.'nin, ifadesinin devamında ise Aysel Ö.'nün kendisine 'Gittiniz tecavüzcülere oy verdiniz, inşallah sana da tecavüz ederler. Bu sağlık ocağında seni çalıştırmayız, git bu sağlık ocağından' dediğini söylediği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-05-31 23:26:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.