Maganda kurşunuyla vurulan Emirhan, kurtarılamadı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılan kutlamalarda açılan ateş sırasında, başından tabanca kurşunuyla yaralanan Emirhan Gelgir (14), yaşam mücadelesini kaybetti.
28 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, kentte yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Magandaların açtığı ateşle, Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir başından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Gelgir, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşam mücadelesini kaybetti.
Emirhan Gelgir'in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gelgir'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-06-01 17:31:54
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