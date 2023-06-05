Sokakta husumetlisi tarafından tüfekle öldürüldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, sokak ortasında husumetlisi tarafından tüfekle vurulan İhsan Diş (22), hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Diş, sokakta yürürken aralarında husumet olduğu öne sürülen F.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sırtına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Diş, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi tamamlanan Diş´in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-05 12:36:44



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