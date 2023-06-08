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Maganda kurşunuyla yaralanan Kübra, yaşam mücadelesi veriyor

DHA

Maganda kurşunuyla yaralanan Kübra, yaşam mücadelesi veriyor


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamanın ardından yapılan kutlamalarda maganda kurşunuyla başından yaralanan Kübra Çoban (15), yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Kübra'nın tedavi gördüğü hastaneden ayrılmayan ağabeyi Cuma Çoban (32), kardeşinin bir an önce iyileşmesini ve onu yaralayan magandanın cezalandırılmasını istedi.
28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Şanlıurfa'da yapılan kutlamalarda, birçok kişi tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtı. Gece saatlerinde Eyyüpnebi Mahallesi´nde yaşayan ve bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine dönen lise öğrencisi Kübra Çoban kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan Çoban, çağırılan sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Çoban, hayati tehlikesi dolayısıyla yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda entübe olarak tedavisine devam edilen Kübra Çoban´ın yakınları ise hastane bahçesinde umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.
"EVE GİDERKEN VURULDU"
Günlerdir hastanede kardeşinden gelecek iyi haberi bekleyen Cuma Çoban, kutlamalarda havaya ateş açanlara tepki gösterdi. Seçimin tamamlanmasıyla başlayan kutlamalarda silah seslerinin yükseldiğini anlatan Cuma Çoban, "Seçim gecesi bir anda silahlar patlamaya başladı. Herkes evine kaçışmaya başladı. Benin kızım da bakkalda bulunan halası Kübra´ya içeri girmesi için seslendi. Bu sırada kurşun başına isabet etti" dedi.
`BU MAGANDALARIN ÖNÜ KESİLSİN´
Kardeşinin hastanede tedavi gördüğünü ve iyileşmesi için dua ettiklerini dile getiren Çoban, "Seçim gecesi silah kullanılmasının önüne geçilmesi, magandaların önünün kesilmesi gerekiyordu. Kutlamalar neden silahla oluyor? Kardeşimin ve diğer ölen kişilerin suçu günahı nedir? Bizim yüreğimiz yandı, başka kimsenin yüreği yanmasın. İnşallah kardeşim sağlığına kavuşur ve aramıza döner. Böyle olaylar bir daha yaşanmasın. Bu magandalıkların önü kesilsin. Bu tarz kutlamalar yapılmasın" diye konuştu.
1 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Kutlamalar sırasında Topdağı Mahallesi'nde oturan Emirhan Gelgir´in (14) de başına kurşun isabet etmişti. Yaralanan Emirhan Gelgir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Her iki olayda tabancaları ateşleyen kişilerin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-06-08 10:04:20

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