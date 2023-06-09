Motosikletle bisiklet çarpıştı: 3 yaralı, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, motosikletle bisikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, bu sırada arkadan gelen otobüsün altında kalmaktan, şoförün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Atatürk Bulvarı'nda seyreden motosiklet ile karşı şeritten gelen bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen bisikletin sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Bu sırada yolda seyreden otobüsün sürücüsü, kazayı görüp frene basarak yaralıların aracın altında kalmasını engelledi. Yaralı 3 kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-06-09 13:01:52



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