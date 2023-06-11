Şanlıurfa´da servisçilerin başkanlık seçiminde kavga

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa´da servisçilerin başkanlık seçiminde kavga

DHA

Şanlıurfa´da servisçilerin başkanlık seçiminde kavga


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da yeni kurulan Serviçiler Esnaf Odası´nın yeni başkanının belirlenmesi için yapılan seçimde kavga çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga nedeniyle seçimler ertelendi.
Şanlıurfa´da yeni kurulan ve 506 üyesi bulunan Servisçiler Esnaf Odası yeni başkanını seçmek için Ziraat Odası´nda sandığa gitti. Kurucu başkan İbrahim Halil Karacabey ile Murat Avcı´nın yarıştığı seçimlerde üyelerden imza toplamadan, seçimlerin ertelenmesini isteyen Avcı ile diğer üyeler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Avcı´nın tarafları seçim yapıldığı Ziraat Odası´nın bahçesinde toplandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan arbedede taraflar, araya giren diğer üyeler tarafından yatıştırıldı. Yaşanan kavga üzerine seçimler yeterli çoğunluk sağlanmadığı gerekçesiyle önümüzdeki haftaya ertelendi.
Polisin önlem aldığı kongrede Şanlıurfa Servişçiler Esnaf Odası´nın kurucu başkanı İbrahim Halil Karacabey, seçimlerin barışçıl bir ortamda yapılması için üyelere sükunet çağrısında bulundu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-06-11 20:41:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa´da uçurtma etkinliğindeki izdihamda çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uçurtma etkinliğindeki izdihamda ...
İstanbul'da Karaburun sahilinde bulunan endemik bitki literatüre girdi
YEREL HABERLER İstanbul'da Karaburun sahilinde bulunan endemik bitki ...
Şanlıurfa'da Prof. Dr. Sedat Benek, "Madak" filmiyle ödül aldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da Prof. Dr. Sedat Benek, "Madak" filmiyle ...
Şanlıurfa'da 300 kınalı keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 300 kınalı keklik doğaya salındı
Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği
YEREL HABERLER Şanlıurfa'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı ...
Şanlıurfa'da 2. Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 2. Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk ...
Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi Şanlıurfa'da
YEREL HABERLER Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi ...
Harran Üniversitesince hazırlanan "BUGA" yazılımı TÜBİTAK tarafından desteklenecek
YEREL HABERLER Harran Üniversitesince hazırlanan "BUGA" yazılımı ...
Siverek'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim
YEREL HABERLER Siverek'te motosiklet sürücülerine yönelik denetim
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Motosikletle bisiklet çarpıştı: 3 yaralı, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Motosikletle bisiklet çarpıştı: 3 yaralı, otobüsün ...
Viranşehir OSB'ye ilave alan açılması çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Viranşehir OSB'ye ilave alan açılması çalışmaları ...
Viranşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER Viranşehir Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.