Şanlıurfaspor - 24Erzincanspor: 2-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Kadir Sağlam, Yusuf Bozdoğan, Bahtiyar Birinci
ŞANLIURFASPOR: Aydın - Feyyaz, Alpay (Dk. 57 Behlül), Cumali (Dk. 86 Hüseyin Erkan), Kemal, Erkam, Seyit, Mehmet Yiğit, Mehmet Alp (Dk. 71 Adem), Mert, Barış (Dk. 86 Abdulsamet),
24ERZİNCANSPOR: Hayrullah Yunus, Ali, Muhammed Samed, Sinan (Dk. 46 Mustafa Batuhan), Şahin (Dk. 65 İbrahim Can), İlker (Dk. 80 Mete), Sefa, Ömer, Yücel (Dk. 80 Enes Yılmaz), Burak (Dk. 64 Maksut),
GOLLER: Dk. 45 Kemal, Dk. 89 Kemal, (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Erkam, (Şanlıurfaspor) Mete, (24Erzincanspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grubu Play-Off 3´üncü Tur maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği 24Erzincanspor´u 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
45'inci dakikada Barış´ın pasında kale önünde topla buluşan Kemal'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
89'uncu dakikada Mert kale önünde topla buluştuktan sonra pasını Kemal'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-06-11 23:03:20
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