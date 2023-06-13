Köpek, ailesinin yanındaki çocuğa saldırdı; o anlar kamerada

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. Çocuk yüzünden yaralanırken, aile üyeleri taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

Olay, cumartesi günü Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi. Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı. Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı. Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-13 12:15:00



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