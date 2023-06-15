Kayıp 12 yaşındaki Abdülbaki ahırda asılı bulundu, soruşturma başlatıldı



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Abdülbaki D. (12), ahırda asılı halde bulundu. Çocuğun zorla kursa gönderilmesi üzerine ihtihar ettiği ileri sürülürken, Şanlıurfa Valiliği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailesi tarafından, Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi'nde dini eğitim verilen özel bir kursa yollandığı belirtilen Abdülbaki D.'den, salı günü haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan aramalarda dün, Abdülbaki D., eğitim gördüğü yerin yakınındaki Beşat Mahallesi'ndeki bir ahırda asılı halde bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Eyyübiye ilçesi Beşat İncirli Mahallesi'nde A.D. adında bir çocuğumuz kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Olayın vuku bulduğu andan itibaren kolluk kuvvetlerimiz olayın aydınlatılması için sahada tüm ekiplerimizle birlikte hassas şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca; olayın tüm detayları ile aydınlatılması için Valiliğimiz tarafından idari soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç hakkında adli işlemler, hassasiyetle yürütülmektedir. Çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Öte yandan intihar eden çocuğun kursa gitmek istememesine rağmen ailesinin zorlamasıyla 1 yıldır eğitim gördüğü iddiasının da araştırıldığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-15 16:52:01



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