Sulama kanalına atlayan kardeşini kurtarmak istedi; 2'si de boğuldu



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, sulama kanalına giren Mustafa Polat (27) ile onu kurtarmak için peşinden suya atlayan ağabeyi Ahmet Polat (30), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, öğleden sonra Bozova ilçesine bağlı Üçdirek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Polat, evlerinin yakınından geçen sulama kanalına atladı. Kardeşinin kanalda boğulmak üzere olduğunu gören ağabeyi Ahmet Polat, yüzme bilmeyen kardeşinin kurtarmak için peşinden suya atladı. İki kardeş de bir süre sonra akıntıya kapılarak suda kayboldu. Kardeşlerin gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda arama yapan dalgıçlar, bir süre sonra iki kardeşin de cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan kardeşlerin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-15 19:21:57



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