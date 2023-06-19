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Yolu trafiğe kapattı, linç edilmekten jandarma kurtardı

DHA

Yolu trafiğe kapattı, linç edilmekten jandarma kurtardı


Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, yolu trafiğe kapatıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Mustafa Altunpak´ın (40) eylemi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Öfkelenen sürücüler tarafından linç edilmek istenen Altunpark, jandarma tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan Altunpak,'Yol güvenliğini tehlikeye atma' suçundan tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde SiverekŞanlıurfa kara yolunun 13´üncü kilometresinde meydana geldi. Mustafa Altunpak, koşarak geldiği kara yolunda bağırıp elindeki bıçakla kendisine zarar verdi, boğazını kesip intihar edeceğini söyledi. Bu sırada kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Altunpak'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından eylemini bırakmayınca Mustafa Altunpak, bir anlık dalgınlığından yararlanan jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Eylem nedeniyle uzun süre bekleyen bazı sürücüler, öfkelenip Altunpak´ı saldırdı. Linç edilmek istenen Altunpak, jandarmanın uyarı ateşi açmasının ardından kalabalığın dağılmasıyla kurtarıldı.
PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve buradaki sorgusunda psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Altunpak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Altunpak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'Yol güvenliğini tehlikeye atma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2023-06-19 14:20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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