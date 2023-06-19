Şanlıurfa´da, zabıta ve seyyar satıcılar arasında arbede



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da zabıta ekipleriyle, yolu işgal eden seyyar satıcılar arasında yaşanan arbede, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Kamberiye Mahallesi girişinde iş yerleri ve seyyar satıcıların yolu işgal ettiği şikayeti üzerine zabıta ekipleri denetim yaptı. Caddedeki tüm iş yerlerini denetleyen ekipler, trafiği engelleyen seyyar satıcılardan tezgahlarını kaldırıp, bölgeden ayrılmalarını istedi. Seyyar satıcılar karşı çıkınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Bu sırada bazı satıcılar el arabasında bulunan sebzeleri yere dökerek, yaşananlara tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek ayırdı. Tezgahları toplanan seyyar satıcıların işgal ettiği alanlara ise duba konularak önlem alındı. Yaşanan arbede, cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-19 14:32:18



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