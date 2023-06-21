Şanlıurfa´da telefonla dolandırıcılık şüphelileri operasyonla yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aradıkları kişileri dolandırdığı belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler tarafından eş zamanlı olarak 5 adrese düzenlenen operasyonda, İ.H.T., T.A., M.T., A.U. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 23 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca, 92 mermi, 33 uyuşturucu hap, 5 bin 600 dolar, 1100 TL ile çok sayıda hafıza kartları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-21 13:10:25



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