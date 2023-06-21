Şanlıurfa'da, husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aile fertleri karşılaştı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Barış Zincir boyun ve göğsünden yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Barış Zincir, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Zincir´in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İKİNCİ KAVGA ÇIKTI

Yaşanan olayın duyulması sonrasında iki ailenin yaşadığı Yollar Mahallesindeki yakınları birbirlerine silahlarla ateş açtı. Ortalığın savaş alanına dönüştüğü kavgada 5 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kavga ihbarı üzerine hastane ve tarafların yaşadığı mahallede polis, jandarma güvenlik önlemi aldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-21 20:06:38



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