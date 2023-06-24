Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, 21 Haziran'da, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda İ.H.T., T.A., M.T., A.U. ve A.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 23 cep telefonu, içinde adres sorgu programı bulunan 3 bilgisayar, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 33 uyuşturucu hap ve 5 bin 600 dolar ile çok sayıda hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-24 12:14:05



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