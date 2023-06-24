Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı


Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2´si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Maşuk Mahallesi Abdulhamit Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 16 EZV 76 plakalı hafif ticari araç ile 63 AFJ 236 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüjdeki bariyerlerin üstünde asılı kalarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan Celal M., Muhammet B., Hivda Nur ve Osman D. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Acilde tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-06-24 18:59:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın ...
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ...
Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da, telefon dolandırıcılığına 5 tutuklama
Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları ...
Şanlıurfa'da ekili alandaki yangında alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ekili alandaki yangında alevlerin ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa'da ikinci gastronomi merkezi kuruluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ikinci gastronomi merkezi kuruluyor
Ceylanpınar'da asayiş
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da asayiş
Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 10 telefon ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 10 telefon ele geçirildi
İHH'dan Sudan'a yardım kampanyası
YEREL HABERLER İHH'dan Sudan'a yardım kampanyası
Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan peçeli baykuş ...
Kızılay´a ait dairenin kiracısı ile kurum yöneticileri arasındaki kavgayı polis sonlandırdı
YEREL HABERLER Kızılay´a ait dairenin kiracısı ile kurum ...
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Şanlıurfa Ticaret Borsası
Ceylanpınar'da evinde uyuşturucu yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ceylanpınar'da evinde uyuşturucu yakalanan zanlı ...
Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Urfa'ya "Şanlı" unvanının verilişinin 39. yılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.