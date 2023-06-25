Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kazada, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da dün otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan 5 kişiden Haşim Demir (37) ile çocukları Hivda Nur (7) ve Muhammet Berat Demir (10) tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Mayda yönetimindeki 16 EZV 76 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 63 AFJ 236 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlerin üstünde asılı kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Haşim Demir ile çocukları Hivda Nur Demir ve Muhammet Berat Demir doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Celal Mayda ile otomobilde bulunan Osman Demir'in tedavisi ise sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-25 12:50:27



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