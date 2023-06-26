Halk otobüsünün çarptığı yaya öldü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı Meliha Hızar (62), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, GAP Bulvarı'nda meydana geldi. İ.K. yönetimindeki 63 AFC 401 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Hızar'a çarptı. Kazada Hızar yaralandı. Hızar, bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Meliha Hızar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
Meliha Hızar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-06-26 16:16:31
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