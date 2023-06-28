Kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik uğraşla yakalanabildi

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 2 saatlik kovalamaca sonucu sakinleştirici iğne atılarak yakalandı.

Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım´a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı. Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu. Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirıldi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-28 10:36:54



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