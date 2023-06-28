Sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyuna minibüs çarptı, öldü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da sahibinin elinden kaçıp yola çıkan kurbanlık koyun, minibüsün çarpması sonucu öldü. Kaza, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şanlıurfa´da kesime götürülen koyun sahibinin elinden kaçtı. Peşindekileri kilometrelerce koşturan koyun, sahiplerine zor anlar yaşattı. Son olarak Karaköprü´de bir mağazanın önünde duran koyun, sahipleri hamle yapınca caddeye koştu. Bu sırada yoldan geçen minibüs koyuna çarptı. Koyun ölürken yaşanan kaza cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-06-28 17:23:56



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