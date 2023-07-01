Fırat Nehri'ne giren Suriye uyruklu 3 arkadaştan 2'si boğuldu



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sıcak havadan bunalarak Fırat Nehri'ne girip, akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Hasan İsa (16) ile Mustafa Nuşi boğuldu, Ahmet Süleyman (22) ise son anda kurtuldu.

Olay, öğleden sonra Birecik ilçesine bağlı Dorucak Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep´in Nizip ilçesinden piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gelen Suriye uyruklu 3 arkadaş, sıcak havadan bunalarak, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra 3 arkadaş akıntıya kapılıp, kayboldu. Akıntıya kapılan 3 kişiden Ahmet Süleyman kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başarıp, diğer 2 arkadaşı için yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin nehirde yaptığı aramada, Mustafa Nuşi ile Hasan İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-07-01 18:22:51



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