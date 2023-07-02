Şanlıurfa'da, piknik alanında korkutan anız yangını

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da piknik alanına yakın bir noktada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki piknik alanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan çalışma sonucu yangın, yarım saatte kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-07-02 00:44:50



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