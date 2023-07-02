Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 2 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Çaylarbaşı Kavşağı'nda meydana geldi. İlyas Gülmüş yönetimindeki 06 DB 2999 plakalı otomobil ile Diyar Samet Atan'ın kullandığı 63 ACC 453 plakalı otomobil çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kaza 2 sürücü ile Hamza Atan yaralandı. Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Diyar Samet Atan, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-07-02 13:55:10



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