Evde oynarken elektrik akımına kapılan çocuk öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde oyun oynarken elektrik akımına kapılan Suphi Yaşar (4), hayatını kaybetti.

Yeşilalıç Mahallesi'nde iddiaya göre; evinde oynayan Suphi Yaşar, açıktaki elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-07-03 13:41:34



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