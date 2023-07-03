Şanlıurfa'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgası: 1 ölü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan aileler arasında çıkan silahlı kavgada Kadir Demir (43), hayatını kaybetti.

Olay, Seyitören Mahallesi'nde meydana geldi. Uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Köprübaşı ve Demir aileleri arasında tartışma çıktı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi, Kadir Demir'e isabet etti. Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-07-03 16:18:24



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