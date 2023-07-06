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        Husumetli ailelerin bıçaklı kavgasında 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 10:34
        Husumetli ailelerin bıçaklı kavgasında 1'i polis 3 yaralı, 4 gözaltı

        Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, husumetli 2 akraba ailenin bıçaklı kavgasında, olayı ayırmaya çalışan polis memuru ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde, gece saatlerinde, aralarında husumet olan akraba 2 ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, cadde ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya müdahale eden 1 polis memuru, tarafları ayırmaya çalışırken kolundan bıçakla yaralandı. Yaralı polis ile diğer 2 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-07-06 10:34:00

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