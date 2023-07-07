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        Şanlıurfa'da 6 katlı binada yangın

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 15:41
        Şanlıurfa'da 6 katlı binada yangın

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)-ŞANLIURFA'da 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. O anlar kameraya yansırken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 3'üncü katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler, 1 saat süren müdahale ile yangını söndürdü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangın, cep telefonu kamerası ile de görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-07 15:40:55

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