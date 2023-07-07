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        Akıma kapılan elektrikçi, yaşamını yitirdi

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:45
        Akıma kapılan elektrikçi, yaşamını yitirdi

        Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan elektrikçi Zeki Toşa (23), hayatını kaybetti.

        Olay, Harran ilçesi Yukarıyakınyol Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrikçilik yapan Zeki Toşa, arızayı gidermek için çalıştığı evde, bir anda akıma kapıldı. Yere yığılan Toşa, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Toşa, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

        2023-07-07 16:44:06

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