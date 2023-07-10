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        Kavgayı ayırırken öldürüldü

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 12:20
        Kavgayı ayırırken öldürüldü

        Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 2 grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışırken tabanca ile vurulan Şahin Özkılıç (27), hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Devteşti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; parkta oturan 2 grup arasında 'laf atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Şahin Özkılıç, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile vuruldu. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özkılıç, kurtarılamadı. Cenaze otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, olaya ilişkin S.T. (17) ve M.T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-07-10 12:19:56

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