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        Şanlıurfa´da yol kapatan 17 çiftçi adliyeye sevk edildi

        DHA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 18:01
        Şanlıurfa´da yol kapatan 17 çiftçi adliyeye sevk edildi

        Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintisi yüzünden arazilerini sulayamadıkları için lastik yakıp taşlarla yol kapattıkları gerekçesiyle jandarmanın müdahalesi sonucu gözaltına alınan 20 çiftçiden 17´si adliyeye sevk edildi. Savcılık dosayadaki  eksikliğin giderilmesi için ek gözaltı süresi verdi. 

        Viranşehir´de Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basamaklı mahallelerinde elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, dün akşam saatlerinde DEDAŞ Viranşehir İşletme Şefliği binası önüne geldi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda çiftçiler izinsiz olarak yolu, taş ve lastik yakarak trafiğe kapattı. Ekili tarlalarını sulama sezonunda elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları için eylem yapan çiftçilerin dağılması yönünde güvenlik güçleri uyarıda bulundu. Polis ve jandarmanın uyarısına uymayarak eylemlerini sürdüren çiftçilere  jandarma TOMA´dan taziyikli su ile biber gazıyla müdahalede bulundu. Yaşanan protestoda 20 kişi gözaltına alınırken, kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren eylem güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Gözaltına alınan 20 süphelinden 3'ü alınan ifadesinin ardından serbset kaldı,  17 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Viranşehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından soruşturma dosyasında eksiklik bulunması nedeniyle 17 çiftçi, hakkında ek gözaltı kararı verildi.(DHA)

          DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

        2023-07-10 18:00:26

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