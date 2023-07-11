Otomobil otobüse çarptı, park halindeki araçların üzerine çıkıp durdu
Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, kavşaktan yola kontrolsüz çıkan otomobil, önce seyir halindeki halk otobüsüne çarptı, ardından park halindeki otomobillerin üzerine çıkarak durdu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde, Narlıdere Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, kullandığı 21 ADZ 695 plakalı otomobille kontrolsüz girdiği kavşakta seyir halindeki halk otobüsüne çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, yol kenarında park halindeki 2 aracın üzerine çıkıp durdu. 3 otomobilin hasar gördüğü kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2023-07-11 14:54:46