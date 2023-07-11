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        Evinin önünde arı soktu, hastanede öldü

        DHA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 17:05
        Evinin önünde arı soktu, hastanede öldü

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, evinin önünde arı sokan Mehmet Almas (60), götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Almas'ın arı alerjisi olduğu öğrenildii.

        Olay, Ceylanpınar´ın Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Almas evinin önündeyken, vucüdunun çeşitli yerlerini arı soktu. Fenalaşan Almas, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almas, daha sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Almas, kurtarılamadı. Arıya karşı alerjisi olduğu öğrenilen Mehmet Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-11 17:04:22

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