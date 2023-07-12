Sokak köpeği tarafından ısırılan genç mimar hayatını kaybetti

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde köpeğini gezdirirken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve kuduz teşhisi konulan mimar Lütfü Seray (28) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay geçen hafta çarşamba günü meydana geldi. Köpeğini dolaştıran Lütfü Seray, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Eve dönünce kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Seray yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kuduz teşhisi konulan Seray, Gaziantep´e sevk edildi. Gaziantep´te tedavi gören Seray, bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını üzen Lütfü Seray´ın cenazesi, yarın Siverek´te toprağa verilecek. Kuduz olan köpeğin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2023-07-12 18:58:29