Şanlıurfa'da yol kapatan 17 çiftçi serbest bırakıldı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, elektrik kesintisi nedeniyle arazilerini sulayamadıkları için yaptıkları eylemde gözaltına alınan 17 çiftçi serbest bırakıldı.

Viranşehir'de Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basamaklı mahallelerinde, 10 Temmuz'da elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, DEDAŞ Viranşehir İşletme Şefliği binası önüne geldi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride, çiftçiler izinsiz olarak yolu, taş ve lastik yakıp trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri, ekili tarlalarını sulama sezonunda elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları için eylem yapan çiftçilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu. Eylemlerini sürdüren çiftçilere, jandarma TOMA'dan taziyikli su ile biber gazı sıktı. Olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınırken, kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren eylem, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Gözaltına alınan 20 şüphelinden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 17 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip Viranşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Çiftçilerden 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere hepsi serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2023-07-13 14:05:18