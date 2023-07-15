Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Nevaf Cantekin (60), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Viranşehir ilçesi Sergen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nevaf Cantekin'in kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle DSİ'ye ait suluma kanalına düştü. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri ile su altı dalgıç polisleri sevk edildi. Dalgıç polislerin otomobilden çıkardığı Nevaf Cantekin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cantekin'in cenazesi, otopsi işlemleri için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-07-15 12:33:56