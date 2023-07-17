Şanlıurfa´da, çiftçilerin elektrik protestosunda 4 tutuklama

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çiftçiler, sık sık elektriklerin kesildiğini öne sürüp, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Uyarılara rağmen eylemine son vermeyen gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Viranşehir'in kırsal mahallelerinde sık sık elektriklerin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini öne süren yaklaşık 200 çiftçi, dün akşam saatlerinde ŞanlıurfaViranşehir kara yolunda toplandı. Bir süre slogan atarak, elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, ardından traktörler ve taşlarla kara yolunu trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri çiftçilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen yolun açılmaması üzerine jandarma, kalabalığa tazyikli su ile biber gazıyla müdahale etti. Ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı, ayrıca traktörlerle yolu kapatan 14 sürücüye de toplam 70 bin 460 TL idari para cezası uyguladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-07-17 12:23:47