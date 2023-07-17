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        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 13:40
        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Orman Bölge Müdürlüğü´nün de bulunduğu ormanda yangın çıktı. Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA araçlarının da destek verdiği yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Güzel Şehir Mahallesi'nde Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bulunduğu ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaparken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal müdahale aracı TOMA'ların da destek verdiği çalışmalarla yangın, 2 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına katılan 2 vatandaşın dumandan etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-17 13:39:56

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