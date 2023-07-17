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        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:33
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 3 ay önce cezaevinde firar eden hükümlü Müslüm Bilen (32), jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir evin ahırında yakaladı.

        'Uyuşturucu ticareti' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan Müslüm Bilen, 3 ay önce Şanlıurfa Açık Cezaevi´nden firar etti. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bilen´i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Müslüm Bilen´in Karaköprü ilçesine bağlı Özgedik Mahallesi´nde bir evde gizlendiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Müslüm Bilen´i ahırda yakaladı. Bilen, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-17 14:32:08

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