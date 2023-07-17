4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 4 katlı binanın 2'inci katındaki evde çıkan yangın bitişikteki daireye de sıçradı. Her iki evdeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, 5 kişi dumandan etkilendi.

Ahmet Yasevi Mahallesi'nde öğle saatlerinde 4 katlı binanın 2'inci katındaki evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ikinci kattaki diğer daireye de sıçradı. İhbarla gelen ekipler, evde mahsur kalan 2'si çocuk, 3 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti. Bu sırada binada dumandan etkilenen 5 kişiye ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 2 dairede maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-07-17 15:53:13