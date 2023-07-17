Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:54
        4 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da 4 katlı binanın 2'inci katındaki evde çıkan yangın bitişikteki daireye de sıçradı. Her iki evdeki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, 5 kişi dumandan etkilendi. 

        Ahmet Yasevi Mahallesi'nde öğle saatlerinde 4 katlı binanın 2'inci katındaki evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ikinci kattaki diğer daireye de sıçradı. İhbarla gelen ekipler, evde mahsur kalan 2'si çocuk, 3 kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti. Bu sırada binada dumandan etkilenen 5 kişiye ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 2 dairede maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-17 15:53:13

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı
        Cezaevi firarisi ahırda yakalandı
        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti
        Şanlıurfa´da orman yangınına TOMA'lar müdahale etti
        Şanlıurfa´da, çiftçilerin elektrik protestosunda 4 tutuklama
        Şanlıurfa´da, çiftçilerin elektrik protestosunda 4 tutuklama
        Şanlıurfa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Şanlıurfa'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
        Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi- Yeniden
        Köpeğinin saldırısı sonrası kuduzdan ölen mimar, toprağa verildi- Yeniden