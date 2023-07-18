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        Serinlemek için girdiği Fırat Nehri´nde boğuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 14:18
        Serinlemek için girdiği Fırat Nehri´nde boğuldu

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri´ne giren Mehmet Ali Kırgın (16), boğuldu.

        Birecik ilçesinde Mehmet Ali Kırgın, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Kırgın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleriyle dalgıçlar sevk edildi. Arama yapan ekipler, Kırgın'ın cansız bedenine ulaştı. Kırgın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-18 14:17:34

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