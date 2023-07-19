Şanlıurfa´da, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da denekleme noktasında durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekiplerin durdurdukları 2 otomobilde yapılan aramada, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, ismi açıklanmayan 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-07-19 21:43:46