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        Şanlıurfa´da, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 21:44
        Şanlıurfa´da, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi

        Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da denekleme noktasında durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekiplerin durdurdukları 2 otomobilde yapılan aramada, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, ismi açıklanmayan 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-19 21:43:46

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