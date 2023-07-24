Şanlıurfa'da serinlemek için kanala giren 2 kuzen kayboldu

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Halil Artut (14) ile kuzeni İbrahim Halil Artut (15), serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılarak kayboldu. Kuzenlerin bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik'in Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Halil ile amcasının oğlu Halil Artut serinlemek için evlerinin yakınından geçen sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen kuzenler, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kuzenlerin suda kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıç polis ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen aramalara sabah saatlerinde yeniden başlandı. 2 kuzenin yakınları, kanal kenarında ekiplerin suda yürüttüğü arama çalışmalarını endişe içinde izliyor.(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2023-07-24 10:54:00