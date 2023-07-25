Evinin penceresini değiştirmek isterken, 4´üncü kattan düşüp öldü
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, 4´üncü kattaki evinin penceresini değiştirmek isterken dengesini kaybedip düşen Mustafa Karataş (50), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 4´üncü katında oturan Mustafa Karataş, değiştirmek istediği evinin penceresini sökerken dengesini kaybedip düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Birecik Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Karataş´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2023-07-25 14:37:12