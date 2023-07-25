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        Evinin penceresini değiştirmek isterken, 4´üncü kattan düşüp öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:38
        Evinin penceresini değiştirmek isterken, 4´üncü kattan düşüp öldü

        Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, 4´üncü kattaki evinin penceresini değiştirmek isterken dengesini kaybedip düşen Mustafa Karataş (50), yaşamını yitirdi.

        Olay, öğle saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın 4´üncü katında oturan Mustafa Karataş, değiştirmek istediği evinin penceresini sökerken dengesini kaybedip düştü. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, Birecik Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Karataş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Karataş´ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

        2023-07-25 14:37:12

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